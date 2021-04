A Prefeitura comunicou às 20h40min deste domingo uma mudança na aplicação das segundas doses das vacinas contra a Covid-19. Amanhã, dia 26, serão vacinadas na Policlínica somente as pessoas que estavam agendadas para quinta-feira, dia 22, e sexta-feira, dia 23, e não receberam suas doses devido à falta de vacinas. Segundo o comunicado, a medida foi tomada porque não há doses suficientes, e quem tem assinalado na carteirinha que deveria se vacinar a partir do dia 24 de abril deverá aguardar o envio de novas remessas por parte do Governo do Estado.

Também conforme o comunicado, a aplicação de primeiras doses para pessoas de 62 anos ocorrerá normalmente na Policlínica e nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

Informações e imagem: imprensa Prefeitura