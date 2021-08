Previsão é de que os alunos possam retornar às escolas municipais a partir de 08 de setembro, de forma gradativa e em sistema híbrido. Ouça a entrevista com o secretário de Educação Aristides Costa e com o coordenador pedagógico Edimar Fonseca

Alunos retornam às escolas estaduais

Os alunos do ensino médio e do ensino técnico das escolas estaduais de Caçapava retornaram às salas de aula na quarta-feira, dia 04. Segundo o coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Edimar Fonseca, em 23 de agosto retornarão os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), e no dia 08 de setembro será a vez dos alunos dos anos finais (6º ao 9º).

Conforme o diretor da Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes (ETERRG), Ademar Fonseca, a preparação para o retorno dos alunos foi tranquila, e seguiu todas as normas de segurança, com distanciamento nas salas de aula e álcool gel para higienização. O primeiro dia de aulas foi com poucos alunos, pois ainda não há transporte escolar.

Para a diretora da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção, Rosilda Freitas, os desafios para pensar a retomada das aulas são maiores do que os encarados para pensar o ensino remoto, mas com planejamento e apoio de todos, é possível que o retorno ocorra sem colocar em risco a saúde de ninguém.

Segundo a professora, poucos alunos aderiram às aulas presenciais. Na escola, todas as medidas recomendadas são seguidas, e os estudantes irão às aulas em sistema de rodízio, frequentando a instituição, em média, duas vezes por semana. Nos outros períodos, as atividades serão remotas.

Na Escola Estadual Antônio José Lopes Jardim, no Durasnal, foi necessário diminuir o número de classes nas salas para respeitar o distanciamento. Além disso, foram adquiridos termômetros digitais, totem de álcool gel, tapetes sanitizantes e insumos para limpeza e desinfecção. As informações são do diretor Fernando Machado.

Ainda de acordo com ele, a adesão dos alunos está próxima a 30%, e muitos dizem que irão esperar a vacinação de todos para depois retornar à escola. Assim como na ETERRG, o primeiro dia de aulas presenciais contou com poucos estudantes devido à falta de transporte. Segundo o professor Fernando, os veículos estão passando por vistorias no Detran.

Foto principal: Escola Estadual Antônio José Lopes Jardim/Divulgação