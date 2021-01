A Prefeitura informou que seguirá o decreto do Estado e do sistema de cogestão da região 27 do modelo de distanciamento controlado, a qual Caçapava pertence. Novas medidas foram publicadas, e alguns horários para funcionamento de serviços foram alterados. O retorno de atividades como música ao vivo e aulas está sendo discutido com base na possibilidade de início da vacinação ainda neste mês, conforme anúncio do Ministério da Saúde.

O Decreto Municipal nº 4633, de 15 de janeiro de 2021, pode ser acessado na íntegra aqui. Confira os principais pontos: