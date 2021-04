A Prefeitura anunciou mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19 para amanhã, dia 10, na praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, das 9h às 13h. Desta vez, serão atendidas pessoas de 65 anos que residam no Centro ou no interior do município. As doses devem chegar na tarde de hoje, dia 09. A vacinação desta faixa etária nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e na Policlínica começará na segunda-feira, dia 12.

Além da vacinação, a campanha Dose de Solidariedade também segue ocorrendo. Quem for se vacinar no drive-thru de sábado ou nas ESFs e na Policlínica na próxima semana pode levar 1kg de alimentos não perecíveis, que serão incluídos em cestas básicas doadas a famílias que passam por dificuldades financeiras devido à pandemia. Segundo a Prefeitura, no último sábado, dia 03, quando ocorreu a primeira ação da campanha, mais de 130kg foram arrecadados.

Informações e imagens: imprensa Prefeitura