Um homem de 29 anos foi preso preventivamente na quarta-feira, dia 30, no Bairro Promorar. Segundo a Polícia Civil de Caçapava, a prisão decorre da investigação de um homicídio ocorrido no mesmo bairro em março deste ano, quando a vítima foi executada com mais de 11 disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a Polícia, também foi expedido um mandado de prisão preventiva para uma pessoa da cidade de Butiá que já está presa preventivamente devido a outro homicídio. Ainda é apurada a participação de um adolescente também da cidade de Butiá.

Foto: Polícia Civil/divulgação