Um homem de 35 anos foi preso preventivamente na quarta-feira, dia 23, no Bairro Floresta. Segundo a Polícia Civil de Caçapava, a prisão decorre de uma investigação sobre uma tentativa de homicídio de policiais militares que ocorreu em abril de 2021 no mesmo bairro onde o suspeito foi preso. Ainda de acordo com a Polícia, ele possui uma extensa ficha criminal e, após o registro da ocorrência, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.