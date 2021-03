Segundo informações da Polícia Civil, em ação coordenada pela delegada Carla Dolores de Castro Almeida, dois suspeitos de serem os autores do homicídio ocorrido em Caçapava no domingo, dia 28 de fevereiro, foram presos temporariamente na terça-feira, dia 09. Os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

Conforme a Polícia, os suspeitos foram localizados em uma casa no Bairro Promorar, que era alvo de um mandado de busca e apreensão. No local, também foram localizadas cinco porções de cocaína, R$80,00 e um revólver calibre 32 municiado. Diante disso, foi lavrado um auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.

Informações e foto: Polícia Civil