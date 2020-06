Na tarde desta terça-feira (23), na BR 290, em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 37 caixas de bebidas que entraram ilegalmente no país vindas do Uruguai.

Durante operação de combate ao crime, Policiais Rodoviários Federais abordaram um Pálio Weekend emplacado em Arroio do Sal.

Em verificação ao veículo, os PRFs encontraram mais de 360 garrafas de whisky, vodca e licor no porta-malas e sobre o banco traseiro do automóvel, cobertas com um pano preto para dificultar a fiscalização.

O veículo e a carga de bebidas foram apreendidos e encaminhados ao órgão aduaneiro federal em Santa Maria. O condutor, 33 anos, da Serra gaúcha, responderá pelo crime de descaminho.

Informações: PRF