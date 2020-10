Foto: Divulgação PRF

Uma carreta com R$ 2 milhões em mercadorias irregulares foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira (01) na BR-290 em Caçapava do Sul. Segundo informações da PRF, ao ser abordado, o motorista, de 56 anos, tentou fugir, mas foi parado pelos agentes cerca de 20 quilômetros adiante.

No caminhão, foram encontradas aproximadamente 240 caixas de capas de celular. A mercadoria teria entrado no Brasil pela fronteira com o Uruguai e não tinha nota fiscal. O veículo, com placas de Dom Pedrito, e os produtos foram apreendidos.

O homem foi encaminhado à Polícia Federal de Santa Maria.

Informações: Diário de Santa Maria