Foto: Divulgação PRF

Na noite de segunda-feira (25), na BR 392 em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas.

Durante o policiamento na rodovia, Policiais Rodoviários Federais abordaram um Golf de Caçapava do Sul. Ao realizarem buscas no interior do carro, encontraram 17 gramas de maconha. A droga estava dividida em pequenas porções típicas para comercialização.

O motorista, de 41 anos, e os passageiros, um homem de 43 anos e uma adolescente de 16, foram encaminhados à Polícia Civil em Caçapava do Sul por tráfico de drogas.

Informações: PRF