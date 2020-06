Na noite deste sábado (30) na BR 290 em Caçapava do Sul a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma Palio Weekend carregada de peças de vestuário oriundas do Uruguai sem o devido desembaraço aduaneiro.

Durante operação de combate à criminalidade os PRFs abordaram uma Palio Weekend de Caxias do Sul conduzida por um homem de 55 anos. No interior do veículo foram encontrados cerca de 3600 pares de meia e 600 pares de pantufas adquiridas no Uruguai.

O veículo e as mercadorias foram aprendidos e encaminhados à RFB em Santa Maria.

Informações: PRF