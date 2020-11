A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantia de dinheiro sem comprovação de origem na quarta-feira, dia 4, na BR 290, em Caçapava. Durante uma ação, os policiais abordaram um carro com placas de Laguna (SC) e, em busca no interior do veículo, encontraram R$77.900,00 e U$$4.800,00 dentro de uma bolsa.

O passageiro, de 37 anos e natural de Porto Alegre, estava violando prisão domiciliar por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à polícia judiciária em Caçapava. O dinheiro foi apreendido e encaminhado à Receita Federal em Santa Maria. O motorista, de 26 anos, foi liberado.

Informações e imagem: PRF