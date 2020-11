A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase R$2 milhões sem comprovação de origem escondidos em fundos falsos de um veículo na madrugada de sexta-feira, dia 13, na BR 290, em Caçapava.

Durante uma ação, os policiais abordaram um carro com placas de Gaspar (SC) com dois ocupantes. O condutor, de 30 anos e com antecedentes por roubo, relatou que ia de Balneário Camboriú (SC) para a fronteira com o Uruguai. A revista do veículo revelou R$1.748.000,00 escondidos em fundos falsos atrás dos bancos e dentro do painel. O motorista, o passageiro de 22 anos e sem antecedentes e o dinheiro foram encaminhados à Polícia Federal.

Apenas neste ano, um montante que já supera os R$23 milhões sem procedência foi apreendido pela PRF nas rodovias do Estado.

Informações e imagens: PRF