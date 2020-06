Na tarde de quinta-feira (4), na BR 287, em São Pedro do Sul, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente de trânsito do tipo atropelamento de pedestre, que levou a óbito um homem de 38 anos.

Os PRFs verificaram no local do acidente que um bitrem carregado de soja transitava sentido Santa Maria, e após passar 1 quilômetro do trevo de São Pedro do Sul atingiu o homem, que foi a óbito. O atropelamento foi sobre a faixa de rolamento.

PRF e IGP realizaram o levantamento do local do acidente. O caminhão foi liberado para seguir viagem após perícia do IGP. O corpo foi encaminhado ao IML em Santa Maria para exames.

Informações: PRF