Foto: Divulgação PRF

Na madrugada desta quinta-feira (28), na BR 290, em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal do Brasil prenderam um traficante que transportava cerca de 20 kg de maconha.

Os Policiais Rodoviários Federais e os Agentes da delegacia da Receita Federal de Santa Maria deram ordem de parada ao motorista de um Ka, com placas de Uruguaiana, que não obedeceu e fugiu por alguns quilômetros, mas foi interceptado pelas equipes da PRF e da RFB após acompanhamento tático. No interior do veículo foram encontrados cerca de 20 tabletes de maconha. O condutor do veículo, de 48 anos, levaria a droga para a região da fronteira com a Argentina.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à polícia judiciária local para o registro do flagrante, com o veículo e a droga.

Informações: PRF