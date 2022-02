A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três veículos completamente carregados com mercadorias contrabandeadas do Uruguai na madrugada de hoje, dia 14, na BR 290, em Caçapava. Segundo a PRF, em ação de combate à criminalidade, os policiais abordaram um Astra com placas de Quaraí, um Voyage de Faxinal do Soturno e um Peugeot 207 de Alegrete, que viajavam juntos. Ao vistoriar o interior dos carros, foi encontrada grande quantidade de produtos importados ilegalmente do Uruguai, como medicamentos, cigarros eletrônicos, suplementos alimentares, peças automotivas e eletrônicos em geral. A carga foi avaliada em quase R$ 5 milhões.

Ainda conforme a PRF, os motoristas teriam dito que a carga estava sendo levada de Santana do Livramento para a região metropolitana de Porto Alegre. Os três homens, com idades de 26, 31 e 56 anos e diversos antecedentes, são naturais de Quaraí (dois deles) e de Nova Palma. Eles foram presos em flagrante por contrabando e descaminho, e encaminhados à polícia judiciária. Os veículos e a carga foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça.

Foto: PRF/Divulgação