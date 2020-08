Na noite desta terça-feira (25), na BR 290 em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu maconha, crack e uma pistola turca. Dois homens foram presos.

Durante ação de combate à criminalidade, agentes da PRF abordaram um Corsa emplacado em São Sepé. O carro era conduzido por um homem de 35 anos, natural de São Sepé, com antededentes por crueldade contra animais e ameaça. Com ele estava um homem de 22 anos, natural de Encruzilhada do Sul, com antecedentes por posse de drogas.

Durante a revista, os policiais encontraram com o passageiro uma pistola calibre 9mm marca Zigana com dois carregadores. A arma estava com a numeração raspada. No carro havia ainda um quilo e meio de maconha e um quilo de crack.

Presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, eles foram encaminhados à polícia judiciária em Caçapava do Sul. A arma, as drogas e o veículo foram apreendidos.

Informações: PRF