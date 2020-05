Foto: Divulgação PRF

Na noite desta quarta-feira (13), na BR 153 em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens por crime ambiental e porte ilegal de arma. Com eles havia um tatu morto e armas de fogo.

Durante ações de combate ao crime, os PRFs desconfiaram da atitude suspeita do condutor de um Palio, emplacado em Caçapava do Sul, que manobrou bruscamente o veículo após visualizar a viatura policial. Os agentes o abordaram e, ao vistoriarem o veículo, encontraram um tatu morto, duas armas de fogo de fabricação artesanal e oito munições. Os dois ocupantes do carro disseram que estavam caçando.

Os dois homens, de 27 e 48 anos, foram presos e encaminhados com o material apreendido à polícia judiciária em Caçapava do Sul.

Fonte: PRF