No início da tarde desta terça-feira (2), na BR 153, em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens com maconha.

Durante ação de combate à criminalidade, a PRF abordou um Gol, com placas de São José/SC, que vinha de Bagé com dois ocupantes, um homem de 33 e outro de 34 anos. Ao chegarem próximos da janela do carro, os policiais sentiram forte cheiro, e após buscas foram encontrados um cigarro da maconha, no porta-objetos do carro, e três porções de 59 gramas de droga com eles.

A dupla foi encaminhada à polícia judiciária em Caçapava do Sul para o registro da ocorrência.

Informações: PRF