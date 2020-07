Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante transportando maconha e crack num ônibus de linha na madrugada desta terça-feira (21), na BR 290, em Caçapava do Sul. A PRF abordou um ônibus que fazia a linha Porto Alegre – Uruguaiana. Durante a revista, os agentes federais encontraram 775 g de maconha e 570 g de crack dentro da mochila de um passageiro.

De acordo com a PRF o homem disse que ganharia cerca de R$ 400,00 para entregar as drogas em Uruguaiana. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul. O ônibus seguiu viagem com o restante dos passageiros.

Informações: PRF