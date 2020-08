Na noite desta quinta-feira (27), na BR 290 em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma passageira de ônibus com 200 gramas de crack.

Por volta das 23h, agentes da PRF abordaram um ônibus que fazia a linha Porto Alegre – Santana do Livramento. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 200 gramas de crack dentro da mochila de uma passageira.

A mulher, de 43 anos e natural de Porto Alegre, já com antecedentes por tráfico de drogas, disse que iria entregar o crack em Caçapava do Sul. Ela foi presa e apresentada à polícia judiciária em Caçapava do Sul. A droga, suficiente para a produção de pelo menos 1.400 pedras para consumo, foi apreendida.

Informações: PRF