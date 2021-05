Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um traficante de 29 anos e morador de Portão foi preso na BR-290, em Caçapava, na manhã de hoje, dia 07. Ele estava em um carro com placas de Sapucaia do Sul e disse que se dirigia a São Gabriel. Durante averiguação no interior do veículo, os policiais rodoviários encontraram um tablete de cocaína, um tablete de crack e duas embalagens com um composto químico utilizado para aumentar o volume da cocaína escondidos no painel e no console central. O preso, o carro e a droga foram encaminhados à polícia judiciária de Caçapava.

Informações e foto: Polícia Rodoviária Federal