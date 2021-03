Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três traficantes foram presos na BR-290, em Caçapava, na quarta-feira, dia 03. Eles estavam em um carro com placas de Porto Alegre que foi abordado pelos policiais. No interior do veículo, foram encontrados quase 2,5kg de cloridrato de cocaína e uma réplica de um fuzil AK-47.

Ainda de acordo com a PRF, os presos têm idades entre 33 e 44 anos, dois deles são naturais de Bagé e o outro é de Porto Alegre. Eles teriam confessado que foram pagos para levar a droga e a réplica do fuzil para Bagé. O carro, a cocaína e a arma foram apreendidos.

Informações e foto: PRF