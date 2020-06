Na tarde desta quarta-feira (3), na BR 153, em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo furtado em São Sepé no último dia 29.

Durante ação de combate à criminalidade, em policiamento ostensivo, a PRF avistou às margens da rodovoia um Fiat Uno. O automóvel estava sem as placas, rodas e peças do motor, tendo os PRFs o identificado pelo número do chassi, sendo constatado nos registros policiais que havia um registro de furto.

O veículo, emplacado em São Sepé, foi encaminhado à polícia judiciária de Caçapava do Sul, para posteriormente ser restituído ao proprietário.

Informações: PRF