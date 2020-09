Os veículos haviam sido furtados de uma propriedade rural em Xangrilá.

Na manhã desta quarta-feira (02), no pátio de um posto de combustível às margens da BR 392, em São Sepé, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão carregado com um trator agrícola que haviam sido furtados na noite do dia anterior em Xangrilá.

Durante atividades de ronda e fiscalização, os agentes da PRF observaram um caminhão M. Benz, emplacado em Morrinhos do Sul, parado no pátio de um posto de combustível, com um trator como carga. Ao realizar a consulta nos sistemas policiais, verificaram que havia um registro de furto do caminhão e do trator. Não foi encontrado ninguém que estivesse conduzindo o veículo.

O caminhão e o trator foram recolhidos e serão entregues ao proprietário após o registro na polícia judiciária em São Sepé.

Informações: PRF