Em cerimônia realizada na policlínica municipal e transmitida ao vivo pela página da Prefeitura no Facebook, as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 foi aplicada. A escolhida para ser a primeira pessoa vacinada em Caçapava foi médica Rosemari Werlang, que atua na rede pública de saúde do município há 22 anos e já tratou muitos pacientes com Covid-19. Quem aplicou sua vacina foi a enfermeira Sandra.

Outras duas doses foram aplicadas durante a cerimônia. A segunda a receber a vacina foi a servidora da prefeitura Lucélia. Ela trabalha há 26 anos com serviços gerais e atua na tenda de triagem fazendo a higienização dos Equipamentos de Proteção Individual. Ela foi vacinada pela enfermeira Claudia.

Representando a população que reside em casas de idosos, a senhora Dalira Gonçalves da Silva, de 108 anos e residente no Lar Rosinha Borges, foi a terceira a ser vacinada. Ela recebeu da dose da enfermeira Fernanda.

Nesse primeiro momento, Caçapava recebeu 481 doses da vacina. Segundo o prefeito Giovani Amestoy, a vacinação continua nos próximos dias, e agentes de saúde deverão ir às aldeias indígenas para aplicar a vacinação aos aldeados que se enquadrem no grupo definido pelo Ministério da Saúde como prioritário.