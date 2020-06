O Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, informou no início da tarde de hoje que o primeiro paciente curado de Covid-19 no município de Caçapava do Sul, Edesson Lima Silva, 62 anos, recebeu alta hoje.

Edesson passou 13 dias internado, 3 na UTI em Lajeado e 10 do HCVL e foi liberado na manhã deste sábado (06), recebendo homenagem e aplausos da Equipe Médica e se Enfermagem.

Informações: HCVL