O Hospital de Caridade Dr. Victor Lang informou que o Pronto Atendimento está fechado desde as 18h deste sábado, dia 13. O espaço foi transformado em leitos clínicos para atender a pessoas com Covid-19. Segundo a nota divulgada pelo Hospital, a medida visa “dar prioridade aos pacientes com o NOVO CORONAVÍRUS, que não param de crescer nas últimas semanas em Caçapava do Sul e no Estado”.

Também de acordo com o nota, no período em que durar este fechamento, o pronto atendimento irá atender apenas casos de “URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ORIUNDAS DE CHAMADOS DO SAMU E AMBULÂNCIAS”.

“Pedimos mais uma vez, tomem os devidos cuidados, as pessoas que não têm necessidade de sair de casa, que não estão trabalhando, não circulem pelas ruas, evitem aglomerações. Usem máscara, álcool gel e lavem sempre as mãos. Precisamos conter este aumento de casos em nosso município, pois os hospitais, tanto da nossa cidade como de todo o Estado, estão atendendo acima da sua capacidade”, finaliza a nota.