A semana termina com a triste marca de quatro mortes de caçapavanos relacionadas à Covid-19 em cinco dias. Até segunda-feira, dia 01, eram 23 óbitos. Na sexta-feira, dia 05, o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura contabilizou 27. Duas mortes foram registradas na terça, outra na quinta-feira, e mais uma na sexta. Conforme o Boletim da Secretaria Estadual da Saúde, três dos casos são de homens entre 70 e 78. O quarto óbito ainda não foi contabilizado no informativo estadual.

Segundo os boletins da Prefeitura, de segunda a sexta, o número de casos ativos saltou de 1.453 para 1.656; os ativos, de 309 para 450; os hospitalizados, de 14 para 20; e os recuperados, de 1.121 para 1.179. Atualmente, há caçapavanos internados em hospitais de Caçapava (11), Santa Maria (5), São Gabriel, Cachoeira do Sul, Pelotas e Bagé.

Também de acordo com os boletins da Prefeitura, entre segunda e sexta, os testes realizados subiram de 8.746 para 9.643; os negativos, de 7.293 para 7.862, os que aguardam resultado de 109 para 125. As pessoas monitoradas por manter contato direto com infectados, que somavam 385, agora são 460. E os vacinados que receberam a primeira dose eram 1.648 e passaram para 1.831.