Na tarde de hoje (05), uma operação em conjunto de Brigada Militar e Polícia Civil, prendeu na localidade do Rincão dos Godinho em Caçapava do Sul, dois homens e duas mulheres pelos delitos de tráfico de entorpecente, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Na oportunidade foi cumprido um mandado de busca na residência, sendo que no local foram localizadas duas espingardas, uma calibre 12 semiautomática e outra calibre 20. Foram também localizados e apreendidos no local vasta quantidade de munição, sendo 27 munições calibre .12, 20 munições calibre .20, 32 munições calibre 9mm e munições calibre .38.

Além das armas, foram encontradas 222 gramas de cocaína, 56 gramas de maconha, 6 gramas de crack, 30 comprimidos de ecstasy, 36 micro pontos de LSD, e 3 balanças de precisão, além de importância de R$310 reais.

Dentre os 4 presos, C.R.S. de 24 anos e M.M.R. de 27 anos eram moradores e de Caçapava do Sul, D.B.P. de 35 anos e R.L.C. de 31 anos eram da cidade de Bagé, sendo que o último citado era foragido do sistema prisional. Todos os envolvidos foram encaminhados a delegacia de policial de Caçapava do Sul, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado, e posteriormente foram encaminhados ao presidio Estadual de Caçapava do Sul.

Fonte: Brigada Militar e Polícia Civil.