Na manhã desta terça-feira (19), o prefeito Giovani Amestoy, juntamente com o vice Luiz Carlos Guglielmin receberam os diretores da Rede Vivo Jairo Antônio Libraga e Jair Inácio Rauber para tratar sobre a instalação de uma unidade do Rancho Atacadista, no Bairro Batista, em Caçapava do Sul.

Na ocasião foram visitados o terreno onde deve ser edificada o empreendimento bem como uma das quadras poliesportivas construída em contrapartida à doação do terreno.

Os investidores reafirmaram o desejo de iniciar brevemente a obra em Caçapava do Sul que deve gerar mais de 50 empregos trazendo renda à comunidade.

O Rancho Atacadista traz a proposta de realizar vendas no varejo com preço de atacado para todos os públicos, de pequenos comerciantes e restaurantes a donas de casa, estudantes e todo mundo que busca preço baixo nas suas compras, o Rancho Atacadista é a nova marca do Grupo Libraga Brandão, da qual a Rede Vivo também faz parte.

Por Iara Menezes