Com a pandemia do novo coronavírus, medidas de distanciamento social tiveram de ser adotadas em prol da saúde pública. Práticas comuns foram reinventadas. Este é o caso dos remates, que, com a permissão para que poucas pessoas pudessem ir até o Parque de Exposições, passaram a ser transmitidos online. Em Caçapava, os escritórios EDS Remates e Socever Remates promovem estes eventos em parceria com a empresa caçapavana TNT Produtora, que fica responsável pela transmissão.

A afirmação do título é corroborada por Márcio Ramos e João Paulo Santos, representantes destes escritórios, com quem a Gazeta conversou nesta semana.

– Hoje, não passa pela nossa cabeça deixar de ter os remates transmitidos. Isso se tornou imprescindível – afirma João Paulo, representante do EDS Remates.

– Sem dúvida nenhuma, a Socever Remates seguirá com a modalidade de transmissão online – assegura Márcio Ramos.

Ele explica que os eventos são transmitidos ao vivo através dos canais da TNT Produtora em plataformas como YouTube, Facebook e aplicativos específicos, o que permite alcançar clientes em todo o Rio Grande do Sul, e até mesmo em outros Estados.

– Com isso, as vendas para outras cidades aumentaram. Para fora do Estado, temos muita procura, porém não temos como realizar vendas em função de logística – relata.

Esse tema também é abordado por João Paulo. Ele explica que os eventos duram de dois a três dias, e os animais têm que sair do parque no dia seguinte ao remate, o que causa um problema de logística, já que, para os animais saírem do Estado, há questões burocráticas.

Também de acordo com João Paulo, os eventos ocorrem de forma híbrida. Quando a classificação de Caçapava no modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul é de bandeira vermelha, apenas 10% da capacidade total do local de acordo com o PPCI pode ser ocupada, o que representa aproximadamente 60 pessoas. Destas, 10 são trabalhadores e 50 espectadores. Com a transmissão online, ele estima que o escritório consiga alcançar entre 4 mil e 5 mil pessoas, com picos de 300 a 400 ao mesmo tempo.

– Pelo número de pessoas que está assistindo ao remate, é como se a gente estivesse com o recinto cheio. Elas recebem todas as informações sobre os animais antes: peso, quantidade, categoria e raça. Além disso, também têm disponíveis estas informações durante a transmissão em uma planilha que podem baixar. Com as imagens dos animais e todas as informações, elas dão lances através de ligações ou whatsapp – explica.

Ainda conforme João Paulo, o que os motivou a transmitir os remates online foi a necessidade dos produtores de comercializar os animais mesmo durante a pandemia.

– A gente só conseguiu realizar os eventos por causa da transmissão. Sem ela, certamente não seria possível. Foi uma decisão muito mais pensada em prol dos produtores, esta é a fonte de renda deles, e também para garantir que a cadeia produtiva continuasse – conta.

No caso da Socever, as transmissões online começaram ainda antes da necessidade de distanciamento. Segundo Márcio, o primeiro remate de 2020 já foi transmitido pela página do escritório no Facebook.

– Foi uma transmissão menos “profissional”, mas que já era um primeiro processo de melhoria na abrangência dos remates. Com a chegada da pandemia e com todos os cuidados sanitários necessários, tivemos que focar na transmissão mais profissional, pois passou a ser imprescindível fazer com que as imagens e as características dos lotes expostos para venda chegassem até a residência dos possíveis compradores – relata.

Tanto João Paulo quanto Márcio dizem que o impacto dessa nova modalidade foi positivo para os negócios.

– Facilitou muito para as pessoas assistirem e participarem dos remates. Nem sempre os interessados poderiam estar presentes. Hoje, em casa, através do computador, com uma SmartTv, com o celular, no lugar que eles estiverem, conseguirão assistir e participar. O saldo é muito positivo – avalia João Paulo.

– Os remates de hoje são acompanhados virtualmente por centenas de clientes que estão no conforto de suas casas. Isso fez com que o número de potenciais compradores aumentasse, refletindo positivamente nos resultados das comercializações – concorda Márcio.

Nesse quesito, tanto João Paulo quanto Márcio afirmam ser fundamental o trabalho da TNT Produtora, que avaliam como de extrema qualidade.

– Deve ser ressaltada a importância da credibilidade, confiança e transparência das empresas leiloeiras que realizam esses eventos, aliadas, obviamente, à qualidade da transmissão muito bem executada pela TNT Produtora – finaliza Márcio.

Crédito fotos EDS Remates: Dudu Dias