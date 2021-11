A vereadora Mirella Biacchi (PDT) esteve no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang na quarta-feira, dia 24, para uma reunião com o presidente Florenço Mônego Junior e com o secretário da entidade, Antônio Borges. No encontro, ela foi informada de que os atendimentos oftalmológicos no Hospital devem ser retomados no dia 02 de dezembro, e serão prestados por uma clínica de Cachoeira do Sul. As cirurgias serão realizadas no município vizinho.

Florenço Mônego e Antônio Borges também disseram à vereadora que a lista de espera existente quando da interrupção dos serviços será seguida, e que novas consultas já podem ser agendadas junto à Secretaria da Saúde.

– Fiquei muito satisfeita com a visita que fiz à direção do Hospital e com essa excelente notícia. Me coloquei à disposição da instituição para que possamos ser parceiros na luta pela saúde de todos os caçapavanos. Eles querem fechar um convênio com o SUS para traumatologia, e espero que, em breve, esse serviço seja uma realidade para nosso povo – declarou Mirella.

Informações e foto: Gabinete da vereadora Mirella Biacchi