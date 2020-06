Foto: Blog do Lorenzo

Na tarde desta quarta-feira, dia 24, os três Clubes de Rotary da cidade, Caçapava do Sul, Caçapava Sentinela e Maria Augusta, fizeram a uma doação de R$ 163 mil em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang.

Os equipamentos foram comprados com os recursos do Rotary Internacional, através de um projeto de subsídio global enviado pelo Rotary Clube de Cachoeira do Sul Princesa do Jacuí. O material foi adquirido em uma única compra que beneficiou 22 hospitais do Distrito 4780 do Rotary.

Os EPIs chegaram até Caçapava pela empresa São João Transportes, que é parceira dos Clubes do Município. ” Ainda iremos receber na próxima semana mais materiais de proteção, no valor de R$ 128 mil.

Durante a Pandemia, o Rotary está investindo somente no Distrito 4780 cerca de R$ 350 mil. Todo este valor é fruto da doação dos Rotarianos à Fundação Rotária.

Outro projeto que será mantido com este dinheiro, são os cursos de qualificação online para cuidadores de idosos. Serão capacitadas 500 pessoas na região e Caçapava terá direito a 21 vagas.

Informações: Blog do Lorenzo