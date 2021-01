José Pedro de Campos

A Rua Professor José Pedro Fagundes de Campos está localizada nesta cidade, lado Sul, setor 01, Centro, paralela à Avenida Castelo Branco, iniciando na Rua Arlindo Duarte. A via pública foi oficializada através da Lei Municipal nº13, de 09 de maio de 1974, sancionada pelo então prefeito Alcides José Saldanha.

José Pedro Fagundes de Campos nasceu em Caçapava do Sul, em 11 de janeiro de 1854.

José Pedro de Campos foi professor estadual, exercendo o magistério por muitos anos, excelente pianista, conselheiro municipal, e pertencia ao Partido Republicano (PR). Muito prestativo e solícito, mantinha junto a sua residência um pensionato para rapazes, e sempre estava pronto a ajudar em qualquer situação. José Pedro também se manteve presente e participativo junto à Igreja Católica, nas ornamentações do Templo, da rua para as Festas do Divino, ou para intermediar a contratação de uma orquestra para algum evento.

José Pedro de Campos foi um dos fundadores do Clube União Caçapavana e seu presidente por oito vezes, de 1900 a 1915. Na ocasião, o Clube passou por dificuldades financeiras, e ele, junto a outros sócios, resolveu organizar um grupo teatral com a finalidade de conseguir recursos. Muitas peças teatrais foram encenadas, e aconteciam no salão do próprio Clube, as quais contribuíram muito para equilibrar a tesouraria daquela entidade social.

José Pedro Fagundes de Campos faleceu em Caçapava do Sul, em 21 de setembro de 1918, aos 64 anos de idade, e a notícia trouxe muita tristeza aos seus conterrâneos, principalmente àqueles que com ele conviveram e receberam seus ensinamentos.

Na oportunidade, o advogado Inocêncio Romero, redator do jornal local “O Município”, registrou o acontecimento com muito pesar.

No túmulo de José Pedro Fagundes de Campos, localizado no Cemitério Santo Antônio, desta cidade, está escrito: “A homenagem dos caçapavanos ao saudoso professor José Pedro Fagundes de Campos”.

Foto: Acervo Clube União Caçapavana