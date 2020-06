As máscaras descartáveis usadas diariamente na prevenção da Covid-19 não podem ser colocadas fora em qualquer lugar. As reutilizáveis, de tecido, devem ser lavadas corretamente.

De acordo com o setor de Controle de Infecções da Vigilância Sanitária, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), os modelos descartáveis, depois de utilizados, não devem ser colocados diretamente na lixeira, mas embalados em saco plástico. Não devem ser misturados com materiais recicláveis.

“Se a lixeira já tiver um saco plástico, não é preciso colocar em outro”, afirma a diretora do Cevs, Rosângela Sobieszczanski. “O ideal é descartar as máscaras no lixo do banheiro, junto com o papel higiênico, mas pode ser colocado em qualquer lixo orgânico comum”, ressalta.

Rosângela ainda explica que, quando a pessoa estiver fora de casa, as máscaras usadas não devem ser colocadas nas lixeiras das ruas, pois deixam o material potencialmente contaminado exposto aos catadores de resíduos sólidos. A recomendação é guardá-las em um saco plástico e colocá-las no lixo do banheiro ao chegar em casa ou então, alternativamente, em lixeiras de banheiros públicos.

Limpeza

As máscaras de tecidos reutilizáveis podem ser usadas enquanto o tecido e os elásticos estiverem íntegros. Ao sinal de desgaste, devem ser descartadas da mesma maneira que as outras.

Para a limpeza após cada uso, comece deixando-as de molho por 30 minutos em uma solução de uma parte de água sanitária para 50 partes de água potável, por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500ml de água.

Depois, lavá-las com água e sabão. Por fim, após estiverem secas, será necessário passá-las a ferro e estarão prontas para o próximo uso. Cada pessoa deve ter suas máscaras de uso exclusivo.

Informações: Governo do Estado do RS