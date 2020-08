Foto: Alina Souza / CP Memória

Entre as medidas prevista na Reforma Tributária, encaminhada pelo governo do Rio Grande do Sul à Assembleia Legislativa, algumas impactarão diretamente os motoristas. Por exemplo, a redução na alíquota de ICMS dos combustíveis e o aumento na alíquota do IPVA de 3% para 3,5%.

Para facilitar o entendimento da mudança, governo do Estado apresentou um simulador. Nele, cada cidadão pode fazer os cálculos de acordo com a sua realidade. Também poderá ver os gastos com combustível, com telefone e a despesa com o veículo, que prevê o custo do pagamento com o IPVA.

Por exemplo, o usuário informa o valor do veículo e, a partir dele, sabe qual o valor do IPVA futuro, caso o projeto prevendo o aumento de alíquota de 3% para 3,5% seja aprovado. No caso de um veículo de R$ 30 mil, o valor do IPVA a ser pago passará de R$ 900 para R$ 1.050.

Ao mesmo tempo, apesar do IPVA ter elevação na simulação total, é possível ver reduções. Por exemplo, um veículo que roda mil quilômetros por mês, com consumo médio de 10 quilômetros por litro, terá uma redução de quase R$ 30 em função da redução da alíquota do preço do combustível, que passará de 30% para 25%.

O mesmo ocorre com a despesa com telefone. Quem tem atualmente uma fatura de R$ 100, passará a pagar cerca de R$ 93,33, com economia de R$ 6,67, também em função da queda da alíquota de 30% para 25%.

Informações: Correio do Povo