A Sala das Margaridas da Delegacia de Polícia de Caçapava do Sul foi inaugurada oficialmente na tarde de ontem, dia 30 de setembro. Programa desenvolvido pela Polícia Civil no Estado para atender às mulheres vítimas de violência doméstica, as Salas das Margaridas são um ambiente reservado, com atendimento especializado, onde são registradas ocorrências policiais, oitivas das vítimas, bem como o pedido de medidas protetivas e demais ações que fazem parte da Lei Maria da Penha.

Compareceram à solenidade a vereadora Mirella Biacchi, que propôs a abertura da Sala no município; a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Andressa Lisboa; o delegado titular de Caçapava, Bruno Carnaúba; o delegado regional José Antônio Taschetto Mota; a diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, delegada Caroline Bamberg Machado; a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, Jeiselaure de Souza; o delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul, João Gabriel Parmeggiani Pes; e a escrivã Cristiana Sarturi, que será a responsável pelos atendimentos na Sala.