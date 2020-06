Prefeitura, Secretaria de Saúde e Comitê Estratégico de Acompanhamento e Enfrentamento ao Coronavírus de São Sepé, tornaram público o boletim epidemiológico com dados atualizados nesta sexta-feira, 29. Nesta semana, o documento foi simplificado, com a apresentação do número total de testes realizados, independente de tipo.

Até a data de hoje, 25 testes tiveram resultado positivo em São Sepé. Destes, cinco pacientes já estão recuperados. Apenas um deles está internado no Hospital Santo Antônio, mas passa bem.

Informações: Prefeitura Municipal de São Sepé