Não é hora de comemorar, muito menos de afrouxar as medidas. Esta é a orientação central do grupo vinculado à Secretaria de Saúde de São Sepé que divulgou nesta terça, 23, o boletim epidemiológico atualizado do novo coronavírus no município.

Os dados mostram que a cidade registrou pelo menos 54 casos positivos para o Covid-19. Do total, 16 estão ativos e recebendo cuidados. Os internados no Hospital Santo Antônio são dois.

Desde o dia 18 de junho não são registrados novos casos de coronavírus. Considerando os dados desta terça, a média de infectados a partir do total de testes é de 8,73%.

Os membros do Comitê de Crise que vem articulando medidas acredita que o número positivo demonstra que as ações estão sendo tomadas na direção correta. Apesar disso, seguem pedindo que a população obedeça as determinações da bandeira laranja estipuladas pelo Governo do RS.

O receio continua sendo a região, já que a cidade referência é Santa Maria, onde os casos tem aumentado nos últimos dias.

Confira o boletim atualizado:

Informações: O Sepeense