A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que uma mulher testou positivo para anticorpos do novo Coronavírus em São Sepé

A Prefeitura de São Sepé comunicou o resultado positivo, nesta quarta-feira (13), obtido através de um teste rápido capaz de apontar se a pessoa foi exposta ou não ao vírus.

A paciente e o marido buscaram atendimento na unidade de saúde do Bairro Lôndero com sintomas respiratórios. O casal foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio para internação. Em função disso, optou-se pela realização do teste, que foi aplicado em ambos. O exame do homem não detectou anticorpos para o novo Coronavírus.

Todos os protocolos recomendados neste tipo de situação já estão em andamento. Os dois estão em isolamento no hospital, em quartos separados. A mulher está em estado estável, fazendo uso de oxigênio (óculos nasal). O quadro de saúde do homem também é estável.

Três familiares que tiveram contato com esses pacientes foram imediatamente submetidas ao teste, e o resultado foi negativo em todos eles. A Secretaria de Saúde continua monitorando os contatos da família para aplicação dos procedimentos indicados pelo Ministério da Saúde.

Ainda hoje, outras pessoas poderão ser testadas em São Sepé.

Atualizações e novas informações serão divulgadas amanhã, em novo informe epidemiológico.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Sepé