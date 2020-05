Foto: Arquivo/ O Sepeense

Em entrevista ao programa Espaço Livre da Rádio Cotrisel na manhã desta segunda-feira (18), o secretário municipal de Saúde, Marcelo Ellwanger, confirmou mais três casos que testaram positivo para Covid-19 em São Sepé. Com isso, chegou a quatro o número de casos confirmados no município sepeense.

Ellwanger destacou que dois pacientes estão internados com quadro estável e outras duas pessoas que testaram positivo seguem em isolamento domiciliar. O primeiro caso positivo na cidade foi confirmado com teste rápido no Hospital Santo Antônio. Os outros três testes deram positivo após análise em laboratório particular.

Durante a entrevista, o secretário ressaltou a importância da população manter as medidas de isolamento e distanciamento social, além de usar máscara (inclusive se sair na rua), utilizar álcool gel e manter todos os cuidados de higiene necessários.

A Secretaria Municipal de Saúde deve divulgar um novo boletim epidemiológico nesta segunda-feira informando os três novos casos confirmados.

Quem tiver sintomas gripais como febre, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar deve procurar uma unidade de saúde.

Informações: O Sepeense