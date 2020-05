A Secretaria de Saúde de São Sepé atualizou no final da manhã de hoje (20), o boletim epidemiológico sobre a Covid-19. O relatório, que conta com dados oficiais, aborda todos os tipos de testes realizados em pessoas do município.

Com a atualização o número de infectados chega a sete casos positivos para o novo coronavírus. Entre testes RT-PCR, testes rápidos antígenos e lgM e lgG (sorologia), já foram testadas 89 pessoas.

De acordo com o boletim 76 pessoas estão em monitoramento na cidade, e 189 já concluirão o ciclo de monitoramento. A orientação das autoridades continua a mesma, ou seja, que a população use máscara e medidas de higiene se precisar sair de casa.

Informações: Prefeitura Municipal de São Sepé