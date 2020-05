20 pessoas estão sendo monitoradas

A Secretaria de Saúde atualizou nesta quinta-feira (14) o boletim semanal de pessoas em isolamento social em Caçapava do Sul. No novo Boletim, 20 pessoas estão em quarentena, sendo que não há no momento nenhum caso de suspeita no município.

De acordo com a Secretária de Saúde o número de pessoas em quarentena se deu devido a contatos que elas tiveram recentemente com moradores de outros municípios no feriado do Dia das Mães, ou mesmo de pessoas que viajaram para outras cidades e Estados.

A Secretaria de Saúde informou, ainda, que casos de denúncias que chegam à Secretaria estão sendo encaminhados à Vigilância Sanitária e, em casos especiais de descumprimento dos Decretos Vigentes no Estado e Município, estão sendo encaminhados ao Ministério Público para medidas legais.

Conforme recomendação do Ministério da Saúde e Portaria da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, testes rápidos são realizados somente em casos específicos (de acordo com as normativas de saúde do Estado). A Prefeitura salienta que desde segunda (11) é obrigatório o uso de máscaras no município.

Fonte: Prefeitura Municipal