Os vereadores Luis Fernando Torres (Boca – PT), Patricia Santos de Castro (PL) e Mariano Teixeira (PP), membros da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Câmara de Vereadores, reuniram-se com o presidente do Conselho Diretor do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, Florenço Mônego, e com Antônio Borges, também membro do Conselho, na quinta-feira, dia 07, para debater questões sobre a saúde em Caçapava.

Na reunião, foi discutido sobre a internação de pacientes e o credenciamento do Hospital para cirurgias eletivas de baixa e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, Antônio Borges pediu o auxílio dos vereadores para a liberação de verbas junto à Prefeitura.

– Precisamos que a Câmara interceda por nós. Necessitamos de aparelhos e, também, de apoio do Poder Público para melhorarmos a situação em que o Hospital de Caridade se encontra – disse Borges.

A Comissão se colocou à disposição para ajudar ao Hospital e salientou que está aberta ao diálogo sobre tudo o que for relacionado ao bem-estar da população caçapavana.