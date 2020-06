A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) faz novo alerta para as prefeituras e produtores rurais sobre a ação de golpistas que, dizendo-se representantes do Estado, têm oferecido diferentes produtos e serviços em troca de depósito de valores, a título de frete. Um aviso já tinha sido publicado por esta Secretaria há um mês (25/05), mas novos casos foram registrados.

E esclarece que programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de cooperação, cujos depósitos de valores, quando necessários, são feitos em contas do Estado no Banrisul.

A Seapdr destaca que não existe comercialização de materiais do governo e que qualquer destinação é feita de acordo com os princípios da administração pública, e não diretamente com particulares.

A Secretaria orienta ainda que, se alguém for contatado nesse sentido, registre boletim de ocorrência na delegacia de policia mais próxima.

Informações: Secretaria da agricultura, pecuária e desenvolvimento rural