A Prefeitura de Caçapava do Sul comunicou no início da tarde de hoje, 21 de outubro, que a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente esta fechada para a realização de desinfecção, medida esta usada para prevenção ao Covid-19. A previsão é de que a Secretaria retome as suas atividades normais na sexta-feira, dia 23.

Informações: Prefeitura Municipal