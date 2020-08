Foto: Emerson Foguinho / Seapdr

O secretário da Agricultura, Covatti Filho, apresentou na segunda-feira (24) um planejamento para realização da Expointer Digital. A proposta será avaliada pelas seis entidades copromotoras do evento antes da divulgação oficial.

O objetivo é abrir o diálogo para ajustes que viabilizem os ganhos de todos setores ligados à feira: tecnologia, inovação, agricultura familiar e pecuária. Participaram do encontro representantes do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Federação da Agricultura do Estado (Farsul) e do Sistema Ocergs, além da prefeitura de Esteio.

“Não podemos simplesmente cancelar um evento que rendeu R$ 2,7 bilhões em vendas no ano passado. Vamos acompanhar as tendências e unir esforços para que todos os setores envolvidos sejam contemplados na primeira feira virtual”, disse o secretário. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, completa 50 anos no próximo sábado, 29 de agosto.

Por conta da pandemia de coronavírus, em 2 de julho de 2020 as entidades copromotoras da Expointer 2020, em comum acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), decidiram cancelar o evento que ocorreria em Esteio entre o fim de agosto e início de setembro.