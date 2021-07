A Secretaria Estadual da Saúde (SES) revogou na manhã de hoje, dia 22, a indicação para que a aplicação de segundas doses da AstraZeneca fosse antecipada. A medida havia sido adotada na semana passada após o surgimento de casos suspeitos da variante Delta no Estado. Segundo a SES, a antecipação ainda poderá ser efetuada nos próximos dias com as doses já distribuídas aos municípios para este fim.

Ainda conforme a SES, a suspensão da antecipação atende a um pedido do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (Cosems) feito após o Ministério da Saúde recomendar a manutenção do intervalo em 12 semanas. De acordo com o Ministério, a alteração poderia ocasionar a falta de segundas doses, tendo em vista que a distribuição para os Estados considera o intervalo de 12 semanas.

A Prefeitura de Caçapava anunciou no final da manhã de hoje que, a partir de segunda-feira, dia 26, a aplicação de segundas doses no município seguirá as datas agendadas nas carteiras de vacinação.

Imagem: Imprensa Prefeitura