A Prefeitura divulgou na tarde de hoje, dia 17, que a aplicação de segundas doses da vacina contra a Covid-19 CoronaVac deverá seguir na quarta-feira, dia 19, com a vacinação de quem estava agendado inicialmente para o dia 30 de abril. Serão atendidas na Policlínica, das 7h30min às 17h, as pessoas que possuem as senhas de 01 a 50.

Também foi informado que ainda estão sendo distribuídas senhas para quem deveria ter se vacinado no dia 30 de abril na Policlínica. À medida que mais doses forem recebidas pela Secretaria da Saúde, essas pessoas serão chamadas.

Informações e foto: imprensa Prefeitura